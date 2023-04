Fuga di notizie sull’Ucraina, oggi il 21enne Jack Texeira davanti ai giudici di Boston (video) (Di venerdì 14 aprile 2023) Jack Teixeira, il ventunenne sospettato di essere il responsabile della diffusione on line dei documenti segreti militari sull’Ucraina che stanno imbarazzando l’amministrazione Biden e arrestato ieri sera da agenti dell’Fbi, si era arruolato nella Massachussets Air National Guard nel settembre del 2019 raggiungendo il grado di aviere di prima classe. Lo ha confermato l’Air Force dopo l’arresto del 21enne sospettato di essere la talpa che ha diffuso online i documenti militari segreti dai quali, fra l’altro, si è scoperto che l’amministrazione Biden aveva dato l’ordine all’intelligence Usa di spiare i suoi alleati, fra cui certamente Corea del Sud, Israele, Turchia e la stessa Ucraina di cui, evidentemente, la Casa Bianca non si fida. Calzoncini rossi, e t-shirt verde oliva, Jack Texeira, che non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023)Teixeira, il ventunenne sospettato di essere il responsabile della diffusione on line dei documenti segreti militariche stanno imbarazzando l’amministrazione Biden e arrestato ieri sera da agenti dell’Fbi, si era arruolato nella Massachussets Air National Guard nel settembre del 2019 raggiungendo il grado di aviere di prima classe. Lo ha confermato l’Air Force dopo l’arresto delsospettato di essere la talpa che ha diffuso online i documenti militari segreti dai quali, fra l’altro, si è scoperto che l’amministrazione Biden aveva dato l’ordine all’intelligence Usa di spiare i suoi alleati, fra cui certamente Corea del Sud, Israele, Turchia e la stessa Ucraina di cui, evidentemente, la Casa Bianca non si fida. Calzoncini rossi, e t-shirt verde oliva,, che non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Mentre l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare, la nuova fuga di notizie dal Pentagono scuote la Casa Bianca che ora… - limesonline : ?????? Disinformazione o fuga di notizie autentiche? Le carte sull’Ucraina confermano che gli Stati Uniti non credono… - Agenzia_Ansa : Nuova fuga di documenti Usa top secret sui social rivela non solo la capacità di penetrazione americana degli appar… - TricolorVanda : RT @agambella: Il 21enne Jack Teixeira della Guardia Nazionale del Massachusetts è stato tratto in arresto dall'FBI per la fuga di notizie… - transnazionale : Fuga di notizie del Pentagono, la talpa ha appena 21 anni: arrestata #spaziotransnazionale informa -