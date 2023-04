Fuga Artem Uss | Meloni | Colpa di un organo di Stato E Nordio manda gli ispettori dai magistrati di Milano

(Di venerdì 14 aprile 2023)Uss, il russo fuggito dai domiciliari in Italia e tornato in Siberia è un caso internazionale ormai. La conferma è arrivata ieri, quando la premierè stata sentita dal Copasir. Dopo due ore e mezzo a porte chiuse, accompagnata dalla responsabile del Dis Elisabetta Belloni e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, - si legge sul Fatto Quotidiano - ufficialmente è uscita solo una dichiarazione. E riguarda il caso diUss, l’uomo d’affari russo accusato di spionaggio evaso dagli arresti domiciliari. Poco dopo la fine dell’audizione, è l’agenzia Agi a dare notizia di una frase di: "Non è statadel governo, ma di un altrodello" è il passaggio riportato dall’agenzia che cita diversi esponenti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,in… - bendellavedova : Sull’inaudita fuga di Artem Uss inizia un inaccettabile scaricabarile. Il Governo Meloni risponda celermente all'in… - Corriere : Fuga di Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano - eia58 : RT @riccardomagi: Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,invece,d… - _gmotta65 : 1) il governo è responsabile del lavoro dei servizi segreti, giusto? 2) la fuga di Artem Uss è conseguenza o dell… -

Uss, tra caso internazionale e ispezioni ai giudiciUss , il russo fuggito dai domiciliari in Italia e tornato in Siberia è un caso internazionale ormai. La conferma è arrivata ieri, ...L'endorsement di Le Pen è un regalo ai nemici della Lega Secondo la deputata del Pd Lia Quartapelle l'esfiltrazione illegale dall'Italia alla Russia diUss è un danno grave alla reputazione ...Gli Stati Uniti avevano avvisato l'Italia, con una relazione inviata al ministero della Giustizia, del rischiodiUss . Ma, ciò nonostante, nessuna misura straordinaria è stata presa. Il dato emerge dagli atti allegati all'inchiesta sul magnate russo e mette in difficoltà il governo. Com'era ...

Fuga di Artem Uss, il ministro Nordio ha disposto un'ispezione sui ... IL GIORNO

La fuga di Artem Uss lo scorso 22 marzo dai domiciliari cui era sottoposto nella sua casa a Basiglio (Milano), in attesa di essere estradato negli Usa, diventa un caso politico. Il ministro della ...Ora scende in campo il governo. L'esecutivo si muove dopo la fuga di Artem Uss, l'imprenditore russo 40enne fuggito lo scorso 22 marzo da Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari in attesa d ...