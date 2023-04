Fs, con lo sciopero circolati 3 treni a lunga percorrenza su 5 (Di venerdì 14 aprile 2023) Rispetto al numero di corse che durante le 8 ore di sciopero sarebbero dovute circolare, "quelle cancellate sono state il 40,37% nella lunga percorrenza (Av, Frecce e Intercity), e una media del 65,16%... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Rispetto al numero di corse che durante le 8 ore disarebbero dovute circolare, "quelle cancellate sono state il 40,37% nella(Av, Frecce e Intercity), e una media del 65,16%...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? L'anarchico Alfredo #Cospito, detenuto in regime di 41-bis a Milano, allenta il suo sciopero della fame iniziato… - Orieleperscelta : Perché sei in mezzo ai pazzi, piccola cara... Portate pazienza... E, in caso ribellatevi!! Io sono con voi... Fate… - Ornellina6 : RT @Capezzone: Misura ragionevole, civile, e - per chi ama il termine - anche moderata: VIETARE lo sciopero di venerdì (e naturalmente di g… - SoniaLaVera : RT @Capezzone: Misura ragionevole, civile, e - per chi ama il termine - anche moderata: VIETARE lo sciopero di venerdì (e naturalmente di g… - littleCarme : RT @Capezzone: Misura ragionevole, civile, e - per chi ama il termine - anche moderata: VIETARE lo sciopero di venerdì (e naturalmente di g… -