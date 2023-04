Frena la crescita dei permessi per costruire, +0,9% nel 2022 (Di venerdì 14 aprile 2023) Frenano i permessi per costruire nel 2022. I dati preliminari grezzi dell'Istat indicano un incremento dello 0,9% del numero di abitazioni rispetto all'anno precedente, quando la crescita era stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023)no ipernel. I dati preliminari grezzi dell'Istat indicano un incremento dello 0,9% del numero di abitazioni rispetto all'anno precedente, quando laera stata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Frena la crescita dei permessi per costruire, +0,9% nel 2022 - PappaletteraF : RT @lavoceinfo: La crescita economica globale frena e la diminuzione maggiore si ha per le economie più avanzate, tra cui quella italiana.… - gioporce : RT @lavoceinfo: La crescita economica globale frena e la diminuzione maggiore si ha per le economie più avanzate, tra cui quella italiana.… - renatogiannetti : RT @lavoceinfo: La crescita economica globale frena e la diminuzione maggiore si ha per le economie più avanzate, tra cui quella italiana.… - QPeriscopica : RT @lavoceinfo: La crescita economica globale frena e la diminuzione maggiore si ha per le economie più avanzate, tra cui quella italiana.… -