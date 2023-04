Fremaux | 6 registe in concorso a Cannes | è la prima volta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono tre i film italiani che correranno per la Palma d'oro al prossimo festival di, dal 16 al 27 maggio. Nanni Moretti porterà "Il sol dell'avvenire", in cui recita accanto a Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, che uscirà nei cinema italiani il 20 aprile. Marco Bellocchio dopo "Esterno notte" tornerà aincon con "Rapito", che racconta la storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX. Alice Rohrwacher, amatissima in Francia, concorrerà con "La chimera", ambientato negli anni 80 nel mondo dei "tombaroli" e del traffico clandestino dei reperti archeologici.Un'altra regista, Maiwenn, aprirà il 76esimo festival dicon "Jeanne du Barry", con Johnny Depp, mentre ...

Con ben 6 donne in concorso Cannes segna il suo record quanto a presenza femminile. Sei i titoli diretti da donne: Club Zero di Jessica Hausner, Les filles d'Olfa di Kaouther Ben Hania, Anatomie d'une chute di Justine Triet, L'été dernier di Catherine Breillat, Banel et Adama. La selezione è stata annunciata oggi a Parigi in presenza della nuova presidente Iris Knobloch. Fra le registe in lizza...

Roma, 13 apr. (askanews) - "È un record, non era mai successo prima", ha detto Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes. Tre punte di diamante del cinema italiano nella selezione ufficiale del Festival di Cannes segnato quest'anno da una folta presenza di star americane forse anche per controbattere a Venezia e da sei registe donne in concorso.