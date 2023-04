Francia: via libera dei saggi alla riforma delle pensioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio costituzionale francese ha dato il viaalle norme essenziali della, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a ...

Francia, Consiglio costituzionale approva riforma delle pensioni - Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni.