Francia, via libera alla riforma delle pensioni dal Consiglio costituzionale: ok anche all'aumento fino a 64 anni (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gran parte della contestata riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64 anni. I saggi hanno respinto la richiesta avanzata da 250 parlamentari dell'opposizione che chiedevano di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla riforma promossa dal governo Borne e dal presidente Emmanuel Macron. Tra le misure respinte dal Consiglio costituzionale c'è quella che istituiva «l'indice di anzianità», ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione francese. Macron, che ha fortemente voluto la riforma nonostante le forti proteste degli ultimi mesi, dovrebbe promulgarla entro le prossime 48 ore. Da sinistra a destra, i partiti che si sono opposti ...

