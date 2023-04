Francia, scontri in piazza dopo il via libera alla riforma delle pensioni: a Parigi in fiamme decine di biciclette – I video (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna a divampare lo scontro sociale in Francia sulla contestatissima riforma delle pensioni. dopo che nelle scorse ore il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gran parte della riforma, compreso il rinvio dell’età pensionabile a 64 anni, è esplosa la rabbia per le strade di tutto il Paese. Nelle quali risuonano cori e slogan di protesta contro il presiedente Emmanuel Macron e contro il governo, mentre esplodono i fumogeni. Numerosi video pubblicati sui social testimoniano il clima di alta tensione che si respira nelle piazze. A Parigi, centinaia di persone si sono radunate sul piazzale dell’Hotel de Ville, la sede del Comune. Alcuni giovani mascherati di nero hanno dato alle fiamme un intero parcheggio in ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna a divampare lo scontro sociale insulla contestatissimache nelle scorse ore il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gran parte della, compreso il rinvio dell’età pensionabile a 64 anni, è esplosa la rabbia per le strade di tutto il Paese. Nelle quali risuonano cori e slogan di protesta contro il presiedente Emmanuel Macron e contro il governo, mentre esplodono i fumogeni. Numerosipubblicati sui social testimoniano il clima di alta tensione che si respira nelle piazze. A, centinaia di persone si sono radunate sulle dell’Hotel de Ville, la sede del Comune. Alcuni giovani mascherati di nero hanno dato alleun intero parcheggio in ...

