Francia, pensioni: manifestanti davanti al municipio di Parigi (Di venerdì 14 aprile 2023) A Parigi va in scena l'ennesima protesta contro la riforma delle pensioni, che si prefigge di innalzare l'eta' pensionabile da 62 a 64 anni, dopo che il tribunale francese ha approvato la riforma del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Ava in scena l'ennesima protesta contro la riforma delle, che si prefigge di innalzare l'eta' pensionabile da 62 a 64 anni, dopo che il tribunale francese ha approvato la riforma del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - petergomezblog : Francia, la Corte costituzionale dà via libera alla riforma delle pensioni: proteste a Parigi. Sindacati: “Di nuovo… - Corriere : Pensione a 64 anni in Francia: la massiccia protesta a Parigi - Spreciso : RT @OssRepressione: L’ordine regna in Macronia. Parlamento calpestato. Sindacati ignorati e umiliati. Manifestanti bastonati, gasati e pers… - vaniacavi : RT @lucabattanta: Francia, via libera del Consiglio costituzionale alla riforma pensioni. Scontri e tensioni. Come in Italia manca un bilan… -