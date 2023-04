Francia, la Corte Costituzionale approva la riforma delle pensioni: respinta la richiesta di referendum. Proteste e fumogeni contro Macron, tremila in piazza a Parigi, mobilitazione eccezionale per il 1° maggio (Di venerdì 14 aprile 2023) Bocciato l’indice di anzianità. Una seconda istanza dovrà essere oggetto di una nuova decisione il 3 maggio. La premier Borne: «Né vincitori né vinti». Le Pen: «La sua sorte non è ancora decisa». Macron invita i sindacati ad un incontro martedì Leggi su lastampa (Di venerdì 14 aprile 2023) Bocciato l’indice di anzianità. Una seconda istanza dovrà essere oggetto di una nuova decisione il 3. La premier Borne: «Né vincitori né vinti». Le Pen: «La sua sorte non è ancora decisa».invita i sindacati ad un inmartedì

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ????? #Francia - Riforma delle Pensioni, la Corte costituzionale boccia la richiesta di referendum @ultimora_pol - sonia16562 : RT @Potemkin959: ???? Francia La Corte Costituzionale approva la riforma delle pensioni di Macron Non solo, rigetta la proposta di referend… - mickycaruso : RT @ultimora_pol: ????? #Francia - Riforma delle Pensioni, la Corte costituzionale boccia la richiesta di referendum @ultimora_pol - AlenaPe41226687 : La Pentola stà per esplodere… ?????? #Parigi #Paris #Francia???? #France #Macron #RéformeDesRetraites #Protest #Protests… - AlenaPe41226687 : La Pentola stà per esplodere… ?????? #Parigi #Paris #Francia???? #France #Macron #RéformeDesRetraites #Protest #Protests… -