Francesco Pio Maimone: il filmato del presunto killer mentre si libera della pistola (Di venerdì 14 aprile 2023) Un video acquisito dalla polizia ritrae il presunto assassino di Francesco Pio Maimone. Francesco Pio Valda è accusato di aver sparato al 18 enne per futili motivi: un pestone alle sue scarpe sneakers. Le immagini lo riprendono mentre scappa tenendosi una mano sul fianco ove presumibilmente nasconde una pistola. E anche mentre sembra passare l’arma alla persona che è con lui a bordo dell’auto e con la quale poi fuggirà. Il video, insieme con altre testimonianze (che confermano la volontà di Valda di sparare e forniscono ulteriori precisazioni sulla dinamica dell’accaduto), sono frutto di approfondimenti investigativi sull’omicidio di Maimone, avvenuto tra gli chalet del lungomare di Napoli la notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Un video acquisito dalla polizia ritrae ilassassino diPioPio Valda è accusato di aver sparato al 18 enne per futili motivi: un pestone alle sue scarpe sneakers. Le immagini lo riprendonoscappa tenendosi una mano sul fianco ove presumibilmente nasconde una. E anchesembra passare l’arma alla persona che è con lui a bordo dell’auto e con la quale poi fuggirà. Il video, insieme con altre testimonianze (che confermano la volontà di Valda di sparare e forniscono ulteriori precisazioni sulla dinamica dell’accaduto), sono frutto di approfondimenti investigativi sull’omicidio di, avvenuto tra gli chalet del lungomare di Napoli la notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. ...

