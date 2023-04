Francesca Cavallin a FQMagazine | “Mi hanno attaccata sui social parlando del mio corpo | ho sofferto ma ora sono distaccata In Luce dei miei Occhi 2 esploro il lato meno solare della maternità”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Apiacciono le sfide. Più impegnative, più si diverte. Soprattutto quando deve affrontare con i suoi personaggi temi complessi, come iledulcorato e. Oltre il suo aspetto rassicurante c’è di più e lo dimostrerà indei tuoi2, la serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno al via da mercoledì 12 aprile, dove entra a gamba tesa rivelando un segreto che scombinerà totalmente la trama. “È un’antagonista in grande stile, di quelle a tratti respingenti”, anticipa ain un’intervista a tutto campo sui suoi vent’anni di carriera, tra grandi successi, un’occasione mancata e ilferoce dei ...

Proprio quando sta per voltare pagina, però, il passato torna a cercarla in maniera prepotente : la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da, arriva in città porta ...Il suo nome è Diana ( Irene Paloma Jona ) e si è trasferita da poco a Vicenza con la madre Petra Novak (). Entrambe nascondono un segreto, ma quale La ragazza sembra prigioniera ...Le new entry saranno :nei panni di Petra Novak , una donna ricca e algida che " a causa di una malattia " affiderà sua figlia Diana alle cure di Emma , rivelandole un grande ...

Luce Dei Tuoi Occhi 2 seconda puntata: trama anticipazioni della seconda stagione della fiction in onda il 19 aprile su Canale 5.Appuntamento a partire da mercoledì 12 aprile su Canale 5 con la serie che ha come protagonista Anna Valle Tanti i personaggi, vecchi e nuovi, che si muovono nel cast di Luce dei tuoi occhi, la serie ...