Fortnite: Come sbloccare GRATIS le nuove ricompense di Coachella (Di venerdì 14 aprile 2023) Coachella è tornato in Fortnite con nuovi oggetti GRATIS da sbloccare, scopriamo insieme Come ottenerli in gioco, anticipandovi che saranno disponibili per un tempo limitato. Come sbloccare le nuove ricompense di Coachella su Fortnite Gli incarichi Coachella possono essere completati sull'Isola Coachella. Questi incarichi mettono alla prova le vostre abilità di parkour. I primi incarichi saranno disponibili nel gioco dal 14 aprile 2023 alle 21:00 ora italiana al 28 aprile 2023 alle 18:00 ora italiana, mentre gli incarichi aggiornati saranno disponibili nel gioco dal 21 aprile 2023 alle 18:00 ora italiana al 28 aprile 2023 alle 18:00 ora italiana.

