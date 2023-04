Fortemente voluta dalla premier Meloni | è romana | ha 53 anni | è sposata e ha due figli E prima di raggiungere questo traguardo | di tetti di cristallo ne aveva già sfondati parecchi Dalla laurea in ingegneria elettronica a La Sapienza alla guida di Nokia in Italia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il nome di Giuseppina Di Foggia circolava da settimane per la posizione numero uno di Terna spa, il colosso pubblico, monopolistano della rete elettrica. Le ipotesi sono state confermate e la dirigenteè stata designata come amministratore delegato. Terna, eletta Giuseppina di Foggia,donna AD Giuseppina Di Foggia sarà dunque ladonna are una partecipata pubblicana (tramite Cassa depositi e prestiti, fa capo per il 30% al ministero dell’Economia), un gruppo quotato da oltre 5mila dipendenti. Lada quando, nel 1981, Marisa Bellisario guidò Italtel. L’obiettivo di Giorgial’8 marzo «La sfida»detto Giorgiain occasione della Festa della ...