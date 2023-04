Formula 1 | l’annuncio su Verstappen fa scalpore | tifosi sorpresi

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vista del prossimo Gran Premio, la Red Bull continua a dominare e in molti si chiedono: ci può realmente fermare? Mercedes e Ferrari sembravano le scuderie più accreditate ma stanno riscontrando diversi problemi che le stanno lasciando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.