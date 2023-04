Formazioni ufficiali Spezia-Lazio: le scelte di Semplici e Sarri (Di venerdì 14 aprile 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Spezia e Lazio. Ecco le Formazioni ufficiali Ecco le Formazioni ufficiali di Spezia-Lazio. Spezia (4-3-3) Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.Allenatore: Semplici. Lazio (4-3-3)Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.Allenatore: Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra. Ecco leEcco ledi(4-3-3) Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.Allenatore:(4-3-3)Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.Allenatore:. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Rayo Vallecano-Osasuna, le formazioni ufficiali in LaLiga: dal 1' Camello ed Ezzalzouli #Spagna - 11contro11 : #Spezia-#Lazio, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - WiAnselmo : RT @Mediagol: Modena-Parma, formazioni ufficiali: Ionita e Vazquez dal 1', out Strizzolo - Mediagol : Modena-Parma, formazioni ufficiali: Ionita e Vazquez dal 1', out Strizzolo - IoNascoQui : #SpeziaLazio, le formazioni ufficiali -