Formazione Napoli, l'indizio di Spalletti contro il Verona. Ecco chi potrebbe riposare (Di venerdì 14 aprile 2023) L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato sulla sfida di domani con il Verona rivelando anche qualche indizio di Formazione. Un calciatore potrebbe aver bisogno di recuperare minutaggio. Il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, ha fornito un'interessante indicazione sulla scelta dei giocatori da schierare nella prossima partita contro il Verona, gara valida per la 30esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18 al Maradona di Fuorigrotta. In conferenza stampa Spalletti ha risposto ad una domanda sulla possibilità di far riposare alcuni giocatori soffermando la sua attenzione su Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka: "Stanno bene tutti e due, valutando il motore di uno e dell'altro.

