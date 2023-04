Ford, guida in autostrada senza mani al volante debutta in Ue (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione di un sistema avanzato di assistenza alla guida di livello 2, senza mani al volante, Ford segna un’importante svolta per gli automobilisti. Il via libera all’utilizzo sulla rete autostradale in Gran Bretagna: si tratta del primo sistema di questo tipo approvato nel continente europeo. I conducenti di 193.000 veicoli Ford e Lincoln equipaggiati con BlueCruise hanno già percorso più di 102 milioni di chilometri in Canada e negli Stati Uniti, dove BlueCruise è stato recentemente nominato il sistema di assistenza alla guida attiva più apprezzato da Consumer Reports. Ora, con il via libera alla tecnologia Ford BlueCruise, da parte del ministero dei Trasporti del Regno Unito, i conducenti dei modelli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione di un sistema avanzato di assistenza alladi livello 2,alsegna un’importante svolta per gli automobilisti. Il via libera all’utilizzo sulla retele in Gran Bretagna: si tratta del primo sistema di questo tipo approvato nel continente europeo. I conducenti di 193.000 veicolie Lincoln equipaggiati con BlueCruise hanno già percorso più di 102 milioni di chilometri in Canada e negli Stati Uniti, dove BlueCruise è stato recentemente nominato il sistema di assistenza allaattiva più apprezzato da Consumer Reports. Ora, con il via libera alla tecnologiaBlueCruise, da parte del ministero dei Trasporti del Regno Unito, i conducenti dei modelli ...

