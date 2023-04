Fondi Ue: all’Italia dei Letta, Renzi e Conte il record degli sprechi. Peggio solo la Spagna (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono drammatici i dati sull’utilizzo dei Fondi strutturali europei negli ultimi anni, dai governi di centrosinistra di Letta e Renzi, a quelli grillini di Conte. Sulla programmazione 2014-2020, alla fine di dicembre il nostro Paese aveva impiegato solo il 62% del totale: Peggio di noi solo la Spagna, che arriva al 57%, è l’analisi impietosa del portale Cohesion Data della Commissione europea, che copre l’andamento delle allocazioni della programmazione 2014-2020. Fondi Ue, Italia meglio solo della Spagna L’Italia, che lo scorso ottobre aveva speso poco oltre il 50% delle risorse, negli ultimi mesi ha fatto uno scatto in avanti ma si trova ancora sotto la media europea, che si attesta attorno al 76%. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono drammatici i dati sull’utilizzo deistrutturali europei negli ultimi anni, dai governi di centrosinistra di, a quelli grillini di. Sulla programmazione 2014-2020, alla fine di dicembre il nostro Paese aveva impiegatoil 62% del totale:di noila, che arriva al 57%, è l’analisi impietosa del portale Cohesion Data della Commissione europea, che copre l’andamento delle allocazioni della programmazione 2014-2020.Ue, Italia megliodellaL’Italia, che lo scorso ottobre aveva speso poco oltre il 50% delle risorse, negli ultimi mesi ha fatto uno scatto in avanti ma si trova ancora sotto la media europea, che si attesta attorno al 76%. ...

