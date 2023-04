Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Si appropria di alimenti e bevande alcoliche e aggredisce una commessa, arrestato -

... è emerso che il 67enne imprenditore si sarebbe appropriato di 1,3 milioni di euro su un totale di 1,7 milioni versati alla sua società dall'Agea; una sottrazione didi cui avrebbe tenuto all'...Benevento . Appropriazione indebita e riciclaggio delle somme Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Queste le ipotesi di reato contestate a vario titolo ad un 67enne (risponde per l'......potere politico e quando ha per vicino un'altra città molto più forte che sidi quelle ... Si tratta di un bel disegno legato aimessi a disposizione dal PNRR missione 6. Ma si tratta ...

Si appropria di 1,3 milioni di fondi pubblici, sequestro Gdf Agenzia ANSA

nello stesso processo sullo stesso fatto imputato alle stesse decine di consiglieri regionali lombardi condannati in Tribunale e in Appello per peculato (il reato di chi si appropria di denaro ...Si appropria di fondi pubblici per quasi 1,3 milioni di euro per ricomprare i propri beni messi all'asta al tribunale di Benevento, 6 indagati ...