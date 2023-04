Fondazione Cariplo | “Neetwork in rete” | un nuovo bando a favore dei giovani che non studiano e non lavorano

(Di venerdì 14 aprile 2023)accende i riflettori ancora una volta sull’universo deie del mondo del lavoro. Due milioni e trecentomila euro per ilinrivolto ai ragazzi che none non, i neet. Specifica attenzione è rivolta ai più fragili, ovvero neet con età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso al massimo della qualifica professionale e disoccupati da almeno 3 mesi. Obiettivo: sostenere iniziative di intercettazione, aggancio e attivazione dei neet a maggior rischio di marginalità mediante percorsi di inserimento lavorativo e, laddove possibile, di ripresa degli studi che siano efficaci nel rafforzarne l’autostima, motivarli e aumentarne l’occupabilità. L’Italia è tra i paesi in Europa con ...

Perché, come dicono gli operatori del progetto: Il progetto Distanze Ravvicinate, sostenuto dalla IV edizione del bando Welfare di comunità di, si è occupato di genitorialità, ...

