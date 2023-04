Florida | la strada è inondata dalle piogge | il pedone si tuffa e prosegue a nuoto

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fortihanno colpito Fort Lauderdale, in, dove sono caduti 35 cm di pioggia lasciando alcune strade della città sommerse dall'acqua. In questo video si vede un uomo che è riuscito a ...

Usa, pioggia torrenziale in Florida: uomo nuota in strada tra le auto Corriere TV

Forti piogge hanno colpito Fort Lauderdale, in Florida, dove sono caduti 35 cm di pioggia lasciando alcune strade della città sommerse dall'acqua.