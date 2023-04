Florida, firmato il divieto all’aborto dopo sei settimane: DeSantis prepara la corsa alla Casa Bianca (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Continua l’ascesa del governatore della Florida, Ron DeSantis, alla testa del Partito Repubblicano in vista del lancio della sua prevista candidatura alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, in programma per novembre 2024. DeSantis ha infatti firmato il disegno di legge che vieta l’aborto dopo sei settimane di gravidanza in tutto lo stato: “Siamo orgogliosi di sostenere la vita e la famiglia nello stato della Florida“, ha dichiarato il governatore repubblicano. Florida punto di riferimento per i conservatori sull’aborto Nella giornata di ieri il senato dello Stato ha approvato il disegno di legge sostenuto dal governatore DeSantis. La proposta è stata introdotta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Continua l’ascesa del governatore della, Rontesta del Partito Repubblicano in vista del lancio della sua prevista candidatura alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, in programma per novembre 2024.ha infattiil disegno di legge che vieta l’abortoseidi gravidanza in tutto lo stato: “Siamo orgogliosi di sostenere la vita e la famiglia nello stato della“, ha dichiarato il governatore repubblicano.punto di riferimento per i conservatori sull’aborto Nella giornata di ieri il senato dello Stato ha approvato il disegno di legge sostenuto dal governatore. La proposta è stata introdotta ...

