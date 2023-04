Flipper Zero, un mini dispositivo capace di hackerare le porte di una Tesla (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Flipper Zero, un dispositivo misterioso nato da una campagna Kickstarter nel 2020 e venduto per oltre 200 euro come strumento che permette di “hackerare” molte cose. Soprannominato il “Tamagotchi degli hacker”, sembra un giocattolo per bambini, ma le sue capacità superano di gran lunga le apparenze. Dotato di un chip ARM (Cortex-M4 e Cortex-M0+), 1 MB di memoria Flash e 192 KB di SRAM, questo dispositivo ha uno schermo LCD monocromatico da 1,4 pollici e diversi pulsanti. E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 2000 mAh tramite USB-C e possiede un modulo wireless, NFC e un trasmettitore a infrarossi, oltre a un chip RFID, pin GPIO e una chiave Dallas (iButton). Ecco quanto costa e dove trovarlo Il dispositivo in grado di leggere, copiare ed emulare tag RFID e NFC, ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid, unmisterioso nato da una campagna Kickstarter nel 2020 e venduto per oltre 200 euro come strumento che permette di “” molte cose. Soprannominato il “Tamagotchi degli hacker”, sembra un giocattolo per bambini, ma le sue capacità superano di gran lunga le apparenze. Dotato di un chip ARM (Cortex-M4 e Cortex-M0+), 1 MB di memoria Flash e 192 KB di SRAM, questoha uno schermo LCD monocromatico da 1,4 pollici e diversi pulsanti. E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 2000 mAh tramite USB-C e possiede un modulo wireless, NFC e un trasmettitore a infrarossi, oltre a un chip RFID, pin GPIO e una chiave Dallas (iButton). Ecco quanto costa e dove trovarlo Ilin grado di leggere, copiare ed emulare tag RFID e NFC, ...

