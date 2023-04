(Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sono certe cose che fanno una paura micidiale, il buio pesto quando siamo bambini, i ragni grossi e pelosi, certi insetti volanti, molti animali che strisciano e sicuramente la morte. Ma non voglio ...

Ci sono certe cose che fanno una paura micidiale, il buio pesto quando siamo bambini, i ragni grossi e pelosi, certi insetti volanti, molti animali che strisciano e sicuramente la morte. Ma non voglio ...C'è un elemento molto più divisivo della fede calcistica, dell'ideologia politica e anche della religione: le vacanze. Non le ferie, badate bene, proprio le vacanze . L'umanità può sostanzialmente ...Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre. Inizia così una delle canzoni dei Tiromancino che ho più amato in vari momenti di vita. La voce di calda e profonda di Zampaglione è ...

Flaminia Bolzan: «L'arte di rassicurare» leggo.it

