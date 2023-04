Fiorentina, Nardella risponde a Bonaventura: “Il nostro nuovo stadio sarà più bello di quello di Poznan” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha risposto alle parole di Giacomo Bonaventura, che dopo la vittoria in casa del Lech ha auspicato per la Fiorentina uno stadio bello come quello di Poznan: “Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per il ‘Franchi’ ha realizzato più di 50 impianti nel mondo ed io credo che il progetto per il nuovo stadio di Firenze è molto bello, ed anche molto di più di quello di Poznan, con tutto il rispetto, perché ha una grande storia, quella dell’ingegner Nervi. Avrà una grande funzionalità anche grazie agli interventi che saranno fatti per renderlo di livello mondiale dal punto di vista della qualità dei servizi, ed anche della fruizione ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Firenze, Dario, ha risposto alle parole di Giacomo, che dopo la vittoria in casa del Lech ha auspicato per launocomedi: “Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per il ‘Franchi’ ha realizzato più di 50 impianti nel mondo ed io credo che il progetto per ildi Firenze è molto, ed anche molto di più didi, con tutto il rispetto, perché ha una grande storia, quella dell’ingegner Nervi. Avrà una grande funzionalità anche grazie agli interventi che saranno fatti per renderlo di livello mondiale dal punto di vista della qualità dei servizi, ed anche della fruizione ...

