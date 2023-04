Fiorentina | momento d’oro e semifinale ipotecata

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lasta attraversando untra campionato e Coppa, ancora in corsa su due fronti e in pieno recupero in Serie A Lasta attraversando untra campionato e Coppa, ancora in corsa su due fronti e in pieno recupero in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano ha ipotecato ladi Conference League vincendo in terra polacca per 4 a 1. I viola continuano a macinare gioco e gol ritrovando certezze e vittorie. Unpositivo che prosegue da un paio di mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Momento d'oro per la #Fiorentina ?? - infernALE96 : E' il momento che il centrocampista coi migliori controlli orientati in rosa insieme a Isma, si riveli al mondo Mil… - Alemaru63 : Al momento del sorteggio il #LechPoznan ha gioito dopo l'estrazione della #Fiorentina ......non sapevano cosa li po… - Claudiobiankini : L’errore più grande che possa fare una squadra in questo momento della stagione è lasciarci spazi. #fiorentina #LechPoznanFiorentina - Casti_F : In questo momento (ed è una grazia arrivare a questo punto delle competizioni con questa forma) la Fiorentina è qua… -

Conference League, Lech Poznan-Fiorentina 1-4, poker dei viola che continuano a sognare RaiNews

Il cielo in Polonia si tinge di Viola e Firenze ha un nuovo re e il suo nome è Re Arturo Cabral. L'attaccante brasiliano continua nel suo momento magico e porta in vantaggio la Fiorentina dopo 4 minut ...Partita perfetta dei ragazzi di Italiano. In gol Cabral, Gonzalez, Bonaventura e Ikonè. Una partita straordinaria in un campo difficile .La Fiorentina domina un Lech Poznan discreto ma inferiore alle ...