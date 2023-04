Fiorello offre a Carlo Fuortes il posto di AD a Teleminkia La risposta arriva subito | “Firmo oggi stesso”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Solo lui può, c’è poco da fare. Il valzer delle poltrone in Rai è cosa seria e dibattuta ma diventa una gag succulenta se a farla enel suo Viva Rai2!. Lo showman si è inventato una televisione che ovviamente non esiste (ma sarebbe bellissimo):. Un’alternativa alla Rai, anzi anche un nuovo mondo per chi proprio dalla Rai viene allontanato. Cosìha inviato l’attuale AD del servizio pubblico,a prendere in considerazione unda dirigente aed ecco che ladel manager èta: “Caro Fiore, sto ricevendo moltissime offerte prestigiose, ma certo ad dile batte tutte! Quindi affare fatto, accetto: mandami il contratto e lo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmeef_ : beppe fiorello ci offre anche un bellissimo servizio fotografico noi dobbiamo solo ringraziare quest’uomo -

In tempo di nuove nomine nei vertici delle società pubbliche,spariglia le carte euna soluzione per ...In tempo di nuove nomine nei vertici delle società pubbliche,spariglia le carte euna soluzione per l'attuale Amministratore Delegato della Rai, Carlo Fuortes. Ieri - riporta Adnkronos - lo showman aveva proposto al manager la direzione di ...Rifletteremo sulle sfide che ci attendono, anche alla luce delle opportunità del Pnrr, che, ... Internazionalizzazione delle Imprese; Tiziana Nicotera, Turismo di Ritorno;Primi, Borghi ...

Fiorello offre a Carlo Fuortes il posto di AD a Teleminkia. La risposta arriva subito: “Firmo oggi… Il Fatto Quotidiano

In tempo di nuove nomine nei vertici delle società pubbliche, Fiorello spariglia le carte e offre una soluzione per Carlo Fuortes.Lo showman e i suoi autori commentano per noi format e personaggi nati all’irresistibile programma in onda ogni giorno all’alba ...