“Fino a 15 anni” Guai seri per la talpa che ha fregato il Pentagono

(Di venerdì 14 aprile 2023) Jack Teixeira, il giovane sospettato di essere dietro una delle più grandi fughe di documenti deldell'ultimo decennio, è stato accusato di reati legati alla rimozione e alla trasmissione di informazioni riservate. Il 21enne è comparso a Boston davanti al giudice del tribunale distrettuale del Massachusetts, David Hennessy, che ha letto le accuse a suo carico. Teixeira è accusato di due reati: conservazione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale e appropriazione non autorizzata di informazioni classificate e materiali di difesa. Se riconosciuto colpevole, rischia una pena massima di 15di carcere. In una dichiarazione giurata presentata alla corte dagli investigatori dell'Fbi, si afferma che Teixeira dal 2022 era autorizzato ad accedere a materiale contrassegnato come top secret. Il documento specifica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : 19 anni dall’uccisione di Fabrizio Quattrocchi da parte degli iracheni. Un grande uomo, fiero di essere italiano f… - g_sangiuliano : Il monumento a Vittorio Emanuele II a Milano (colorato di giallo da due attivisti il 9 marzo) ha 130 anni di vita:… - _Nico_Piro_ : la nomenclatura della stampante usata sui singoli documenti è un espediente recente che serve ad identificare chi h… - RoBarbato2 : RT @SusannaCeccardi: 19 anni dall’uccisione di Fabrizio Quattrocchi da parte degli iracheni. Un grande uomo, fiero di essere italiano fino… - MinervaArmata : @Mcervellione Praticamente vicinissima a dove abitavo io fino a qualche mese fa (Piazza Dante). La foto però è di R… -

... lo sguardo breve e aneddotico dovuto, forse, all'influenza del linguaggio televisivo che Massini, in questi, ha cavalcato spesso, dalla presenza fissa a Piazza Pulitaalla conduzione di ...La sezione aurea La curatrice Émilie Bouvard articola la mostra in dodici sale che vanno dalle fonti di cui si avvale Pabloagli effetti che essa ha avuto nel corso degli ottantache sono ...... il primo firmato dall'esecutivo che traccia l'agenda economica per i prossimi. La motivazione ... Secondo un rapporto di Openpolis, l'esecutivo ha risposto,alla fine di gennaio, solo nel 27,2 ...

Incriminata la talpa del Pentagono. Rischia fino a 15 anni AGI - Agenzia Italia

Se riconosciuto colpevole, rischia una pena massima di 15 anni di carcere. In una dichiarazione giurata presentata alla corte dagli investigatori dell’Fbi, si afferma che Teixeira dal 2022 era ...Dalla Pitch Black fino a The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di ... Quest’ultima, fondata nel 1989 ha negli anni costruito una ricca libreria di personaggi, con l’intento di farli poi uscire ...