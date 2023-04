Fine del dominio Juve | Casillas | “Un bene per il calcio italiano”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’ex portiere del Real Madrid, Iker, si è soffermato sullasciandosi andare ad un’osservazione sull’andamento attuale dellantus. In una recente intervista a DAZN, l’ex portiere del Real Madrid Ikerha parlato del campionato, ammettendo che gli piaceva molto da giovane, ai tempi in cui la Serie A era considerata il miglior campionato al mondo. Ma allo stesso tempoha fatto un’osservazione: ha notato che la stessa è diventata noiosa nel periodo in cui lantus ha vinto ripetutamente il titolo, ma ora il fatto che squadre come Napoli, Inter e Milan abbiano fermato ildellaè positivo per il: “La Serie ...