Finanziare la Tunisia Tajani | scudo Fmi contro gli sbarchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) La questione dell'immigrazione è stata uno dei temi discussi dal ministro degli Esteri Antonioe dall'omologo di Tunisi, Nabil Ammar, ricevuto alla Farnesina. "Sono lieto che Tunisi consideri fondamentale la lotta ai trafficanti di esseri umani. Ho spiegato al ministro le norme italiane e l'inasprimento delle penechi organizza questa traffico", ha confermato, precisando che sul dossier dell'immigrazione irregolare "la cooperazione" tra i due Paesi "sarà seria". "Ci sono già accordi, che continueranno a essere in vigore e saranno implementati", ha insistito.ha informato il ministro del fatto che le nuove norme intendono "colpire" non soltanto "coloro che compiono reati in Italia", ma "anche chi organizza traffico di esseri umani fuori dal nostro Paese. "Lavoreremo insieme, mano nella mano, ...