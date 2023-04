Feyenoord-Roma (1-0), Mourinho: “Abbiamo una squadra corta, sono preoccupato” (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la serata di ieri di Champions League, il sogno europeo delle squadre italiane continua, anche se in Europa League. La prima delle squadre di Serie A impegnate nella giornata odierna è stata la Roma di Mourinho che, in trasferta a Rotterdam, ha sfidato il Feyenoord nella gara d’andata dei quarti di finale. La partita ha visto i giallorossi soffrire, almeno nei primi 45 minuti, che si sono conclusi con un rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini. Nel corso della prima ora poi, l’undici in campo ha perso sia Tammy Abraham che Paulo Dybala per infortunio. Il primo atto di questa sfida, quindi, si è concluso in maniera non positiva per la squadra della capitale, con gli olandesi che hanno messo a segno il gol con Wieffer che ha deciso il confronto. La Roma ha cercato il pareggio ma si ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la serata di ieri di Champions League, il sogno europeo delle squadre italiane continua, anche se in Europa League. La prima delle squadre di Serie A impegnate nella giornata odierna è stata ladiche, in trasferta a Rotterdam, ha sfidato ilnella gara d’andata dei quarti di finale. La partita ha visto i giallorossi soffrire, almeno nei primi 45 minuti, che siconclusi con un rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini. Nel corso della prima ora poi, l’undici in campo ha perso sia Tammy Abraham che Paulo Dybala per infortunio. Il primo atto di questa sfida, quindi, si è concluso in maniera non positiva per ladella capitale, con gli olandesi che hanno messo a segno il gol con Wieffer che ha deciso il confronto. Laha cercato il pareggio ma si ...

