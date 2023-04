Festival di Cannes | l’Italia brilla con tre pellicole

(Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Una programmazione d’alto profilo. Non ha deluso le aspettative l’annuncio dei film che saranno presentati aldi2023, una delle rassegne cinematografiche più importanti dell’anno in scena nella suggestiva Costa Azzurra dal 16 al 27 maggio. Tra i nomi più altisonanti spicca la presenza di Wes Anderson (in concorso) e di Martin Scorsese (fuori concorso).invece con un bel trittico composto da Nanni Moretti, Marco Bellocchio ed Alice Rohrwacher. Ecco tutte leproiettate. I registi (e le registe) più affermati arrivano in Francia Dando un rapido sguardo ai nomi in concorso appare evidente che la competizione ufficiale quest’anno non potrà che essere decisamente avvincente. Tra i cineasti più rinomati spicca senza ombra di dubbio il visionario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - BALOJI : AUGURE OFFICIELLE @Festival_Cannes - KINEMAXGOMONF : Il ritorno alla commedia di #NanniMoretti è proprio #DaNonPerdere. #IlSoldellAvvenire sbarca a maggio al Festival d… - KINEMAXGOMONF : Il ritorno alla commedia di @nannimoretti552 è proprio #DaNonPerdere. #IlSoldellAvvenire sbarca a maggio al Festiva… -

In questa edizione: - Valerio Ferrara, daldiai David di Donatello - La calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo - Musicoterapia in ospedale, spazi rinnovati al Gaslini di Genova abr/fsc/gtr Condividi questo ...E' ufficiale. Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire (titolo francese Vers un avenir radieux ), è uno dei tre autori italiani in concorso aldi, insieme a Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher. Non è che sia proprio un colpo di scena. Il regista romano, ma nato a Brunico, che il 19 agosto prossimo compirà 70 anni, è, come si ...Sarà Chiara Mastroianni la madrina della 76esima edizione deldi, che quest'anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d'Oro : 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti, 'La chimera' di Alice Rohrwacher e 'Rapito' ...

Da Indiana Jones a una storia d'amore da rotocalco diretta da Todd Haynes, dai tombaroli di Alice Rohrwacher a Wes Anderson: tutti i titoli da tenere d'occhio al prossimo Festival del cinema ...I tre titoli italiani di quest’anno sono stati annunciati dal delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Fremaux, nella conferenza della selezione ufficiale dell’edizione del 2023 che si è ...