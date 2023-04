Festa Scudetto, idea a sorpresa di De Laurentiis: contattata la Rai e non solo! (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli si prepara a realizzare un sogno, nonostante l’amarezza dell’ultima sconfitta in Champions League contro il Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono primi in Serie A con un vantaggio di 16 punti dalla Lazio di Maurizio Sarri alle loro spalle. Un bottino non indifferente a nove giornate dalla fine del campionato, che consente a De Laurentiis e Manfredi di mobilitarsi per la Festa Scudetto. FOTO: Imago, Napoli Il club partenopeo e il Sindaco di Napoli, infatti, si sono da tempo attivati per organizzare al termine del campionato (il 4 giugno) una serie di festeggiamenti in giro per il capoluogo campano. Il primo problema resta ovviamente la sicurezza e l’ordine pubblico, fondamentali da garantire in vista di un sovraffollamento della città. L’idea di De Laurentiis per lo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli si prepara a realizzare un sogno, nonostante l’amarezza dell’ultima sconfitta in Champions League contro il Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono primi in Serie A con un vantaggio di 16 punti dalla Lazio di Maurizio Sarri alle loro spalle. Un bottino non indifferente a nove giornate dalla fine del campionato, che consente a Dee Manfredi di mobilitarsi per la. FOTO: Imago, Napoli Il club partenopeo e il Sindaco di Napoli, infatti, si sono da tempo attivati per organizzare al termine del campionato (il 4 giugno) una serie di festeggiamenti in giro per il capoluogo campano. Il primo problema resta ovviamente la sicurezza e l’ordine pubblico, fondamentali da garantire in vista di un sovraffollamento della città. L’di Deper lo ...

