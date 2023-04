Ferrari, l’assemblea approva i dividendi: a Exor oltre 80 mln (Di venerdì 14 aprile 2023) l’assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente e una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro. Nominato anche il board con la L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 aprile 2023)degli azionisti dellahato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente e una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro. Nominato anche il board con la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ferrari, approvati bilancio e cedola. Elkann: conti 2022 record, superata nostra guidance Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick e Michelangelo Volpi sono stati eletti amministratori non esecutivi di Ferrari. L'Assemblea ha rinnovato le deleghe al Consiglio ... Elkann "Obiettivo Ferrari sarà sempre vincere il Mondiale" Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo l'assemblea degli azionisti della Casa di Maranello. "Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship vincendo entrambi ... Conferma: 2025 prima Ferrari elettrica L 'assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un ...