Ferrari - Elkann: "Lelettrico è unopportunità, confermiamo la prima Bev nel 2025" (Di venerdì 14 aprile 2023) La Ferrari conferma i suoi impegni sul fronte della mobilità alla spina e il lancio, nel 2025, del suo primo modello a batteria. "L'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro", ha detto il presidente John Elkann, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Abbiamo iniziato il nostro viaggio di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013 da LaFerrari. Da lì, abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta e negli ultimi quattro anni abbiamo lanciato altrettanti modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un incredibile successo di mercato", ha aggiunto il nipote dell'Avvocato. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) Laconferma i suoi impegni sul fronte della mobilità alla spina e il lancio, nel, del suo primo modello a batteria. "L'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro", ha detto il presidente John, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Abbiamo iniziato il nostro viaggio di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per lavolta nelle nostre auto sportive nel 2013 da La. Da lì, abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta e negli ultimi quattro anni abbiamo lanciato altrettanti modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un incredibile successo di mercato", ha aggiunto il nipote dell'Avvocato. ...

