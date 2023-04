Ferrara | bimbo ricoverato per intossicazione da monossido

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Undi un anno è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Cona perda. E’ successo nella tarda serata di ieri a Poggio Renatico, in provincia di. A chiamare i soccorsi la famiglia di origine romena, preoccupata perché il piccolo stava male., non è in pericolo di vita. In pronto soccorso per accertamenti anche i genitori. Nessun sintomo, invece, per l’altro figlio della coppia e una zia in casa in quel momento. All’origine della fuoriuscita didi carbonio ci sarebbe il malfunzionamento della caldaia a gas. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un bimbo di un anno è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cona per intossicazione da monossido. E' successo nella tarda serata di ieri a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. A chiamare i soccorsi la famiglia di origine romena.

(Adnkronos) - Un bimbo di un anno è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cona per intossicazione da monossido. E' successo nella tarda serata di ieri a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara ...