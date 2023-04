Ferito nell’attentato di Tel Aviv | Nicoli atteso in Italia nel weekend | “Sta meglio | ma ci vorrà del tempo per metabolizzare”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023) Gandino. Potrebbe rientrare innel fine settimana Roberto, il 38enne originario di Gandinovenerdì 7 apriledi Tel, dove ha perso la vita l’avvocato romano Alessandro Parini. “Roberto sta, ma esperienze come questa possono segnarti – racconta lo zio Andrea -. Credo gli cidelperquanto successo”. L’ambasciata, spiegano i familiari, starebbe ultimando le pratiche per il rientro. “È possibile che salga su un aereo già sabato, oppure domenica – aggiunge lo zio -. Ancora non abbiamo ricevuto indicazione precise”.si è definito “un miracolato”. “Stavo passeggiando e all’improvviso ho visto una macchina bianca sfrecciare, veniva proprio verso ...