Federica e Ramon, chi è uscito da Amici 22? Ecco il probabile eliminato della quinta puntata (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi è uscito tra Federica Andreani e Ramon Agnelli? Al ballottaggio finale della quinta puntata di Amici 22 uno tra la cantante e il ballerino uscirà definitivamente dalla scuola del talento: chi è stato eliminato? Se non volete spoiler non proseguite nella lettura! In caso contrario, Eccovi il nome del possibile allievo che ha dovuto lasciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi ètraAndreani eAgnelli? Al ballottaggio finaledi22 uno tra la cantante e il ballerino uscirà definitivamente dalla scuola del talento: chi è stato? Se non volete spoiler non proseguite nella lettura! In caso contrario,vi il nome del possibile allievo che ha dovuto lasciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... workitout80 : @amicii_news Prevedibilissimo che fosse un cantante stavolta e prevedibilissimo che fosse Federica. Gli altri danno… - aspide9347 : FEDERICA ELIMINATA MIO FIGLIO RAMON SALVOOOOO #amici22 #amicispoiler - Logorr0ica93 : Preferivo uscisse Ramon che Federica in quanto l’avrei vista volentieri al duello finale con Angelina. Comunque sem… - bojrnrag : RT @mattinosenzalba: tra cricca federica e ramon si è salvato per primo cricca #Amici22 #Amicispoiler - scrivounpodipiu : RT @mattinosenzalba: tra cricca federica e ramon si è salvato per primo cricca #Amici22 #Amicispoiler -