Fazio, Cairo e il Tapiro d'Oro: Giletti si sfoga con Staffelli, il caso si allarga (Di venerdì 14 aprile 2023) Un caso che ha scosso tutto il mondo della televisione. Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Massimo Giletti, dopo che Non è l'arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. «Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…», ha detto l'inviato di Striscia la notizia, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell'allontanamento di Giletti. «E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora», la replica di Giletti. Che ha poi aggiunto, scherzosamente: «Magari vengo a Mediaset». «Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l'ha fatto ...

