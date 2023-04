Fao | “La parità di genere nell’agroalimentare vale 1 000 mld dollari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 aprile 2023) I dati nel nuovo rapporto 'The status of women in agrifood systems' “Se si riuscisse a colmare il divario dinella produttività agricola e il divario retributivo tra uomini e donne nel settore agricolo, il prodotto interno lordo, a livello mondiale, aumenterebbe di quasi 1.000 miliardi di, riducendo di 45 milioni il numero di persone afflitte dall’insicurezza alimentare”. E’ quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), intitolato ‘The status of women in agrifood systems’ (La condizione delle donne nei sistemi agroalimentari), secondo il quale la “lotta alle disuguaglianze dinei sistemi agroalimentari e la promozione dell’emancipazione delle donne contribuiscono a ridurre la fame, aiutano l’economia e rafforzano la resilienza a shock quali i ...