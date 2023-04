Fantacalcio | verso Napoli-Verona | Spalletti ha scelto il suo centravanti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan, arrivata mercoledì sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League, per ilè tempo di tornare a puntare la rottaquello che ormai è un traguardo quasi raggiunto, ossia lo Scudetto. Poche partite dividono ormai la squadra partenopea del tricolore, la prima delle quali è quella di domani contro il. Proprio nel corso di questo pomeriggio, nella consueta conferenza stampa di vigilia, misterha presentato la sfida alla squadra di Zaffaroni annunciando alcune novità. Esultanza@livephotosport La prima riguarda Osimhen: per la gioia dei tifosi dele dei fantallenatori del nigeriano, l’ex Lille, out negli ultimi tre impegni a causa di un infortunio muscolare, tornerà tra i convocati; tuttavia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutfantacalcio : ? #LAZIO: si va verso la staffetta tra #Immobile e #Pedro ?? - serieAnews_com : #Fantacalcio, il campionato si avvia verso il gran finale: occhi puntanti su #Cambiaghi, El Shaarawy, #Brekalo, Fer… - ProfidiAndrea : ? #Fantacalcio, chi si ritrova e chi si conferma: sei buone notizie verso la 30ma giornata di #SerieA [ @SOSFanta… - Fantacalcio : Sampdoria in campo verso Lecce: le ultime su Audero e Pussetto - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Pogba verso la convocazione contro lo @Sporting_CP -

Novità di formazionela 30a giornata di campionato Bestseller di Amazon Inter, OK Calhanoglu Hakan Calhanoglu è ....it per Adnkronos {} #_intcss0{display: none;}Novità di formazionela 30a giornata di campionato Inter, OK Calhanoglu Leggi anche Calcio: Napoli, parte del ....it per AdnkronosLe ultime dai campi di allenamento: chi ce la fa e chi nola 30a giornata (Fotogramma) Inter, come stanno Calhanoglu e Skriniar L'Inter sabato impegnata ....it per Adnkronos {} #_...

La formazione ideale al Fantacalcio: 30ª giornata Fantacalcio ®

Manca ancora per infortunio Skriniar, mentre è tornato a disposizione Calhanoglu che va verso la panchina comunque inizialmente. Se volete metterlo al fantacalcio, è necessaria una copertura, non ci ...Assente per la gara contro gli emiliani Simon Kjaer: il difensore rossonero effettuerà un turno di riposo precauzionale verso la Champions League. Per lui, infatti, non c'è alcun problema fisico.