Fantacalcio | i consigli per la prossima giornata di Serie A Chi schierare | scommesse | bonus potenziali 30ma giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Torna il, tornano i nostrisu chia partire da questa sera. Già, perché la sfida delle 18.30 tra Cremonese ed Empoli in programma allo “Zini” apre la 30esimadellaA. E quindi costringe tutti i fantallenatori a dare la formazione. Scopriamo certezze edel week end. Partite da gol Le solite coppe europee, unite all’assenza di big match tra prime della classe, complica un po’ il lavoro sul piano delle scelte. Alcune partite, però, potrebbero rivelarsi più foriere dirispetto ad altre. Cremonese-Empoli è tra queste. Con nove gare da giocare i grigiorossi non possono più permettersi di scendere in campo per il pareggio mentre agli uomini di Zanetti servono gli ultimi mattoni per chiudere il ...