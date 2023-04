Fantacalcio | 5 attaccanti da schierare per il 30° turno di Serie A

(Di venerdì 14 aprile 2023) Cinquedaper il 30°diA: è quasi ora di scegliere i titolari del. Ecco alcuni consigli utili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver consigliato glida nonper l’imminentedi, vediamo i prescelti per la trentesima giornata: 5 nomi che, sulla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaLilli10 : Ciao ragazzi, fareste qualche cambio? (Anche modulo) ho tutti gli attaccanti in ballottaggio @GruppoEsperti… - GoalItalia : 9 crediti?? 3 attaccanti da schierare ??? Scegli il tuo tridente per la 30ª giornata al Fantacalcio ?? - Fantacalcio : RT @giadierre90: Consigli #Fantacalcio, 30^ giornata ? DA SCHIERARE: Att ? - Fantacalcio : RT @giadierre90: #Zapata e #Muriel, discesa senza fine: numeri da flop al #Fantacalcio L'analisi su @Fantacalcio.it -

Le condizioni dei dueazzurri Roma, 11 apr. - Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della ....it per AdnkronosSaelemaekers - Nella serata tutt'altro che ispirata degli, risulta il più attivo in fase offensiva (certamente il più continuo nell'arco dei 90 minuti) Ebuehi - Nella retroguardia ...... magari mettendo cross per glio, perché no, arrivando anche alla conclusione in porta. ...a cogliere l'invito del suo tecnico e che farebbe le fortune del Sassuolo e di chi allo ...

30ª giornata Serie A: 5 attaccanti da schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

SCARICA GRATIS l'App di FantaMaster e crea la tua Lega di Fantacalcio! Infortunio Berardi – Il Sassuolo ... Arrivano brutte notizie! L’attaccante neroverde Domenico Berardi ha accusato un problema all ...Round numero 30 di Serie A, di fronte allo Stadio Olimpico ci saranno Roma e Udinese. Le due squadre si affronteranno domenica 16 aprile alle ore 20:45, ecco le ultime sulle decisioni di Mourinho e So ...