“Fame d’aria”, la recensione del nuovo libro di Mencarelli (Di venerdì 14 aprile 2023) “Fame d’aria”, il nuovo libro di Daniele Mencarelli, uscito il 17 Gennaio di quest’anno, racconta in 180 pagine quanto possa essere difficile essere un genitore di un figlio con disabilità. Una storia di grande dolore e sofferenza, a tratti talmente “crudo” che ti lascia interdetto. Lo abbiamo letto per voi ed ecco la nostra recensione. “Fame d’aria”, la solitudine della disabilità “Fame d’aria”. Non ci poteva essere titolo più appropriato di questo. La storia che ci racconta Mencarelli, nel suo nuovo libro, è la storia di un padre e di un figlio. Un viaggio fisico ma anche psicologico. I due sono in viaggio verso la Puglia. Terra in cui Pietro Borzacchi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) “”, ildi Daniele, uscito il 17 Gennaio di quest’anno, racconta in 180 pagine quanto possa essere difficile essere un genitore di un figlio con disabilità. Una storia di grande dolore e sofferenza, a tratti talmente “crudo” che ti lascia interdetto. Lo abbiamo letto per voi ed ecco la nostra. “”, la solitudine della disabilità “”. Non ci poteva essere titolo più appropriato di questo. La storia che ci racconta, nel suo, è la storia di un padre e di un figlio. Un viaggio fisico ma anche psicologico. I due sono in viaggio verso la Puglia. Terra in cui Pietro Borzacchi ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeAscatig : Sapete della mia passione per la psicologia, analizziamo la persona gelosa: Viso paonazzo, ghigno impudente con nas… - CoSamuela : @LaPecoraNera8 Ieri sera era il primo per me. Il primo libro è stato Le nostre anime di notte. Ieri sera é stato sc… - ginoesposito65 : @AlanPanassiti @RaffaellaRegoli Chissà perché sono sempre dei singoli medici o cmq pochi illuminati che hanno ricev… - _decadrage : finito ora di leggere fame d’aria - DieguitaD10S : @gennylan Già quando torno da giù tengo una fame disumana, poi devo fatica’ e sto su un altro pianeta e come se non… -

Cambio di stagione: come affrontarlo ... come la stanchezza primaverile; periodi di inappetenza o di fame ...quelle di settembre per poter affrontare al meglio l'equinozio d'... Ci si può rilassare con una camminata all'aria aperta , ancor di ... 1939, sull'Appennino una vecchia madre Dal finestrini aria tagliente, in mezz'ora è tornato l'inverno. ... Chissà che freddo d'inverno, chissà che fame, in sei fratelli. Ma ... Fioretto, Matilde Calvanese e Raian Adoul vincono l'argento a squadre con gli azzurrini ai Mondiali under 20 ... "Testa, coraggio, umiltà, fame". Nessuna delle quattro è venuta ... che è servito a respirare l'aria buona, non solo dei Monti ... era invece nella formazione femminile medaglia d'argento, con le ... ... come la stanchezza primaverile; periodi di inappetenza o di...quelle di settembre per poter affrontare al meglio l'equinozio'... Ci si può rilassare con una camminata all'aperta , ancor di ...Dal finestrinitagliente, in mezz'ora è tornato l'inverno. ... Chissà che freddo'inverno, chissà che, in sei fratelli. Ma ...... "Testa, coraggio, umiltà,". Nessuna delle quattro è venuta ... che è servito a respirare l'buona, non solo dei Monti ... era invece nella formazione femminile medaglia'argento, con le ... Intervista con Daniele Mencarelli: L’Incessante “Fame d’Aria” dell’Umanità The Italian Rêve