F1 | penalità Sainz nel GP Australia | FIA esaminerà richiesta Ferrari il 18 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La Ferrari contro la penalità a Sainz in Australia: c'è la data dell'udienza alla Fia - sportface2016 : #F1 | La #FIA esaminerà in data 18 aprile la richiesta di #Ferrari in merito alla penalità di #Sainz nel GP d'… - Luxgraph : Ferrari, novità sulla penalità a Sainz: l'annuncio della FIA - daddypatty4 : RT @mara_sangiorgio: La richiesta Ferrari di rivedere la penalità di Carlos Sainz nel Gran Premio d'Australia sarà esaminata da parte della… - ddpdj : F1 | Ricorso Ferrari su penalità di Sainz: revisione il 18 aprile -

La federazione automobilistica internazionale esaminerà il prossimo 18 aprile la richiesta della Ferrari di revisione della5 secondi inflitta al pilota spagnolo Carlosnel GP d'Australia per aver mandato in testa coda Fernando Alonso. Alla base della richiesta di revisione della decisione alla Fia il team ...... la delusione di Leclerc (7°): "Avevodavanti per tutto il primo settore in Q3" MOTIVAZIONE ... '' Il ritiro in Bahrain, laa Jeddah, un altro ritiro a Melbourne. Certamente Charles era ...Due manovre trattate con una disparità troppo eclatante per non invocare una maggiore equità di giudizio . Lainflitta a Carlos, per aver toccato in curva 1 e mandato in testacoda Alonso, alla ripartenza del GP d'Australia dopo la bandiera rossa decisa per pulire la pista dai detriti della ...