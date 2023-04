F1, Horner su Verstappen: “Non lo vedo correre ancora a 40 anni come Alonso” (Di venerdì 14 aprile 2023) Christian Horner, team principal della Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del futuro di Max Verstappen: “Non credo che correrà ancora dopo i 40 anni come Alonso. O quantomeno non in Formula 1. Max è un uomo molto forte nelle sue convinzioni. Tuttavia le corse sono la sua vita e quando non gareggia lo fa comunque in maniera virtuale oppure guida auto GT. Finché questa passione arderà dentro di lui continuerà su questa strada. Per ogni individuo tuttavia il viaggio è diverso, perciò starà a lui scoprire fino a quando questa passione sarà viva“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Christian, team principal della Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del futuro di Max: “Non credo che correràdopo i 40. O quantomeno non in Formula 1. Max è un uomo molto forte nelle sue convinzioni. Tuttavia le corse sono la sua vita e quando non gareggia lo fa comunque in maniera virtuale oppure guida auto GT. Finché questa passione arderà dentro di lui continuerà su questa strada. Per ogni individuo tuttavia il viaggio è diverso, perciò starà a lui scoprire fino a quando questa passione sarà viva“. SportFace.

