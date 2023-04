F1: Horner 'non credo Verstappen correrà fino a 40 anni' (Di venerdì 14 aprile 2023) "Max è un uomo tutto d'un pezzo ed è molto forte nelle sue convinzioni e nella sua visione di ciò che vuole fare nella sua vita non lo vedo fare come Fernando Alonso e correre ancora a 41 o 42 anni, o ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) "Max è un uomo tutto d'un pezzo ed è molto forte nelle sue convinzioni e nella sua visione di ciò che vuole fare nella sua vita non lo vedo fare come Fernando Alonso e correre ancora a 41 o 42, o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 | #Horner su #Verstappen: “Non lo vedo correre ancora a 40 anni come #Alonso” - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Horner: 'Non credo che Verstappen correrà fino a 40 anni' - glooit : F1: Horner 'non credo Verstappen correrà fino a 40 anni' leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Horner: 'Non credo che Verstappen correrà fino a 40 anni' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Horner: 'Non credo che Verstappen correrà fino a 40 anni' -