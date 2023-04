F1: Gp Australia. Penalità Sainz, Fia esaminerà richiesta Ferrari il 18 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il pilota spagnolo era stato retrocesso dal 4al 12posto LONDRA (INGHILTERRA) - La Fia ha fissato per martedì 18 aprile, alle ore 8.00, l'udienza da remoto in cui sentirà Carlos Sainz e la Ferrari in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il pilota spagnolo era stato retrocesso dal 4al 12posto LONDRA (INGHILTERRA) - La Fia ha fissato per martedì 18 aprile, alle ore 8.00, l'udienza da remoto in cui sentirà Carlose lain ...

