F1, Fernando Alonso: “Il terzo titolo mondiale è possibile, continuo a correre per questo” (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizio di stagione eccezionale, un salto di qualità inaspettato per la sua Aston Martin e una guida meravigliosa da parte di Fernando Alonso che ha trovato tre podi in altrettante gare nel mondiale di F1. L’iberico, nonostante i 41 anni (42 da compiere tra qualche mese) non si pone limiti, come raccontato in un’intervista. Le sue parole: “Il terzo titolo? Credo sempre che sia possibile, è per questo che continuo a correre. Ovviamente è una sfida grande, si sa che ci sono da superare alcune difficoltà e alcuni top team che ora sono al vertice dello sport. Ma io corro ogni giorno e mi alleno ogni giorno pensando che il terzo titolo F1 sia possibile”. Sul futuro: “Anche a me piacerebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizio di stagione eccezionale, un salto di qualità inaspettato per la sua Aston Martin e una guida meravigliosa da parte diche ha trovato tre podi in altrettante gare neldi F1. L’iberico, nonostante i 41 anni (42 da compiere tra qualche mese) non si pone limiti, come raccontato in un’intervista. Le sue parole: “Il? Credo sempre che sia, è perche. Ovviamente è una sfida grande, si sa che ci sono da superare alcune difficoltà e alcuni top team che ora sono al vertice dello sport. Ma io corro ogni giorno e mi alleno ogni giorno pensando che ilF1 sia”. Sul futuro: “Anche a me piacerebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Fernando Alonso ha rivelato in un'intervista i suoi piani originali riguardo la sua lunghissima carriera in Formula… - Gazzetta_it : Alonso senza freni: 'Il 3° titolo F1? Corro per quello!'. Domenicali: 'Magia pura che lotti con Max' - Formula1WM : Fernando #Alonso ha rivelato in un’intervista i suoi piani originali riguardo la sua lunghissima carriera in… - yashupalm : @Playabets Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso - MckPalmero : Entrar en el trending de Fernando Alonso es absolutamente gracioso jsjjsjsj -